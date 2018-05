Maşină de vânzare. Atenţie, proprietară blondă

Mașină de vânzare. Atenție, proprietară blondă

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Martie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

O blondă vrea să-și vândă mașina și nu este un lucru prea ușor, deoarece are 250.000 km la bord... După ce cugetă puțin, ia hotărârea să o consulte pe o bună prietena de-a sa, brunetă. Aceasta îi spune:- Ca să îți rezolvi problema, ești gata să faci un lucru puțin ilegal?- Desigur! Vreau să o vând neapărat!- OK! Atunci, mâine vei merge la amicul meu, Gicu, care este mecanic, și care îți va aduce kilometrajul la 50.000 km!După câteva zile, bruneta o sună pe blondă și o întreabă:- Ei, ți-ai vândut rabla?- Ce, mă crezi nebună?!? Acum, că are doar 50.000 km, o păstrez!