Marele atlas al poligamiei

Ştire online publicată Marţi, 23 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Olanda : Ai doua iubite. Te poti insura cu amandoua. Ele se pot casatori intre ele.Moldova: Ai doua iubite. Di la tini si audi galseava aceia in fiecari noapti, mai omule?Rusia: Ai doua iubite. Stalinskaya si Moskovskaya.Turcia: Ai doua iubite. Una iti face mancare, una iti spala rufele, una iti calca hainele si una le supravegheaza pe celelalte. Chiar vroiai sa cred ca ai numai doua iubite?China: Ai doua iubite. Dintr-un miliard si ceva de motive.Bulgaria: Ai doua iubite. Pe una o cheama Sofia . Cand cealalta te intreaba “unde ai fost?” si raspunzi “la Sofia !”, esti in deplina siguranta.Germania: Ai doua iubite. Ambele blonde si urate......Mexic: Ai doua iubite. Vin hotii si fura jumatate. Iti mai da vecinul una. Imprumuti trei din barul de vis-a-vis. Vecinul isi ia partea inapoi. Cate ti-au mai ramas?Anglia: Ai doua iubite. Absolut superbe…. Offf...iar ai baut toata berea din butoi.......SUA: Ai doua iubite. Una pe Facebook si una pe Myspace. Nu le-ai vazut pe viu niciodata.Brazilia: Ai doua iubite. Rosaria Fiorella Andrea Luiza Esmeralda Carla Vitoria Alessandra del Campo si inca una - nu i-am memorat numele (era prea lung)....Dubai : Ai doua iubite. Placate cu aur.Cuba: Ai doua iubite. Nu esti deloc Fidel.. .Suedia: Ai doua iubite pentru ca la IKEA chiar gasesti orice..Spania: Ai doua iubite. Mai tarziu descoperi ca ele sunt de fapt surori. Putin mai tarziu afli ca tu esti chiar fratele lor mort la nastere, dar inviat miraculos in episodul 32 . Mai ai un frate geaman dezmostenit de catre soacra portarului, care portar nu-si mai aduce aminte nimic din copilarie. Viata ta e o telenovela...Grecia: Ai doua iubite. Vecinul se cam uita la una din ele. Dimineata te trezesti cu un cal mare de lemn in fata casei. Mai bine fugi !!!Romania : Ai doua iubite. Una apare in Cancan, cealalta in Click!. Niciodata cu tine.