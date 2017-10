TeleComanda

Marea întâlnire

„Obsesia“ (The Heat, SUA 1995), Sâmbătă 6 octombrie, 20:30, Antena 1 Cu: Al Pacino, Robert DeNiro Regia: Michael Mann Intervenție divină în grila de programe a televiziunilor autohtone. După ce timp de patru săptămâni ProCinema a insistat cu Batman, HBO preia ștafeta și difuzează „Batman: În-ceputuri”, duminică, la ora 17:40. Acestea fiind zise, trecem la lucruri mai serioase, cum ar fi „Obsesia” (Heat, SUA 1995), saga lui Michael Mann, care, teoretic, nu are nevoie de nicio prezentare. Este vorba de primul și, deocamdată, singurul film în care Al Pacino și Robert DeNiro se întâlnesc față în față, o motivație extrem de potentă de a îl vedea (de mai multe ori) pentru orice ființă rațională. Neil McCauley (DeNiro) este răufăcătorul perfect, detașat emoțional de orice, metodic și calm, care își pregătește ultima lovitură. Vincent Hanna (Pacino) este detectivul perfect, dedicat în totalitate meseriei, care îl vânează fără oprire pe McCauley, în ciuda faptului că viața sa de familie se destramă pe zi ce trece. Povestea în sine poate deveni obositoare pentru mulți, realismul dur al lui Mann nefiind ușor digerabil. Trădările, intrigile, toate sunt amplificate, zgomotul gloanțelor este asurzitor, punând în evidență liniștea din jur. Ca și în „Collateral”, orașele din filmele lui Michael Mann sunt aproape mute și contribuie doar cu un murmur imperceptibil la dialogurile sau monologurile protagoniștilor. De asemenea, ca în cărțile lui Nabokov, fiecare pesonaj secundar are o poveste impresionantă, care s-ar putea transforma oricând în subiect principal. Și asta pentru că din distribuție mai fac parte Val Kilmer, Tom Sizemore, Ashely Judd, Jon Voight, William Fitchner și Natalie Portman. No comment. În „Obsesia”, momentul culminant este discuția pe care Hanna și McCauley se întâlnesc față în față și își dau seama că au mai multe în comun decât își închipuiau. Cei doi perfecționiști se asigură reciproc că nu vor ezita să se elimine unul pe celălalt, dacă este nevoie, moment din care filmul pornește încet spre finalul logic.„Obsesia“ (The Heat, SUA 1995), Sâmbătă 6 octombrie, 20:30, Antena 1 Cu: Al Pacino, Robert DeNiro Regia: Michael Mann Intervenție divină în grila de programe a televiziunilor autohtone. După ce timp de patru săptămâni ProCinema a insistat cu Batman, HBO preia ștafeta și difuzează „Batman: În-ceputuri”, duminică, la ora 17:40. Acestea fiind zise, trecem la lucruri mai serioase, cum ar fi „Obsesia” (Heat, SUA 1995), saga lui Michael Mann, care, teoretic, nu are nevoie de nicio prezentare. Este vorba de primul și, deocamdată, singurul film în care Al Pacino și Robert DeNiro se întâlnesc față în față, o motivație extrem de potentă de a îl vedea (de mai multe ori) pentru orice ființă rațională. Neil McCauley (DeNiro) este răufăcătorul perfect, detașat emoțional de orice, metodic și calm, care își pregătește ultima lovitură. Vincent Hanna (Pacino) este detectivul perfect, dedicat în totalitate meseriei, care îl vânează fără oprire pe McCauley, în ciuda faptului că viața sa de familie se destramă pe zi ce trece. Povestea în sine poate deveni obositoare pentru mulți, realismul dur al lui Mann nefiind ușor digerabil. Trădările, intrigile, toate sunt amplificate, zgomotul gloanțelor este asurzitor, punând în evidență liniștea din jur. Ca și în „Collateral”, orașele din filmele lui Michael Mann sunt aproape mute și contribuie doar cu un murmur imperceptibil la dialogurile sau monologurile protagoniștilor. De asemenea, ca în cărțile lui Nabokov, fiecare pesonaj secundar are o poveste impresionantă, care s-ar putea transforma oricând în subiect principal. Și asta pentru că din distribuție mai fac parte Val Kilmer, Tom Sizemore, Ashely Judd, Jon Voight, William Fitchner și Natalie Portman. No comment. În „Obsesia”, momentul culminant este discuția pe care Hanna și McCauley se întâlnesc față în față și își dau seama că au mai multe în comun decât își închipuiau. Cei doi perfecționiști se asigură reciproc că nu vor ezita să se elimine unul pe celălalt, dacă este nevoie, moment din care filmul pornește încet spre finalul logic.