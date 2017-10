Mândrie şi… prejudecăţi

Mândrie și… prejudecăți

Ştire online publicată Duminică, 22 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

După celebrul „Mândrie și prejudecată” a nu mai puțin celebrei Jane Austen, vin și eu cu un petec de hârtie, că sunt roman și mi-s mândru. Dar și mâhnit de unele rele de la noi...Uite, ce scriu acum cu stiloul se datorează invenției românului Petrache Poenaru. Stiloul! Partea bună, cu urmași românași, ce-au avut penița ascuțită, mintea iscusită. Dar, vai, câți epigoni, noian de scârța-scârța pe hârtie, cu o așa zisă literatură... (citiți porcărie!)Apoi, am avut primul oraș din lume iluminat cu petrol lampant (București) și prima rafinărie a petrolului (Ploiești) Fală! Mândrie! Dar, de-ar afla românii de-atunci că azi iluminatul, în mai toate orașele țării, lasă de dorit și că benzina la pompă e cea mai scumpă din Europa, nu că ne-ar lua cu „Huooo!”? Mai mult (de fapt, mai multe), Anghel Saligny a construit cel mai lung pod, la vremea aceea. Azi nu suntem în stare de-o autostradă, de-am ajuns ca-n visele masculilor ce se vor virili: să ne bucurăm de fiecare centimetru în plus!În domeniul aviației, primii pionieri - Traian Vuia și Henry Coandă! Români de români! Ori, în aste vremuri, atâția politicieni sunt cu capul în nori, în aer, zboară... doar în străinătate și de la un partid la altul... Iar dacă Ion Cantacuzino a fost primul din lume care a descoperit vaccinul antiholeric, actualmente orice demers românesc anticorupție e sortit eșecului! De la mândrie, la... prejudecăți. Ne mai zicând de Nicolae Paulescu, salvatorul a zeci de milioane de oameni, prin insulina descoperită de el. Ca acum, să moară români prin spitale, din alte cauze - bacterii, mizerie, lipsă de aparatură, de medicamente etc.Pe noi, românii, ne doare, mai ales că... se moare!L-am avut pe Ilie Năstase, numărul 1 în tenis, pe Nadia Comăneci, nota 10 la gimnastică, pe cel mai longeviv actor pe scena unui teatru - Radu Beligan! Și? Suntem la coada Europei, de râsul țărilor civilizate, cu W.C.- uri în fundul curților și cel mai redus consum de săpun și pastă de dinți. Mândrie? Nu, prejudecăți!P.S. Drag cititor, există umor exploziv, umor spumant, umor negru. Aici e umor... amar!