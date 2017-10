Măi băiete, însoară-te cu cine vrei!

Fiul lui Ion, ajuns pe la vreo 30 de ani, decide să își caute fată de la el din sat ca să o ia de nevastă. Găsește una, apoi, bucuros nevoie mare, merge la tată-său să îi spună:- Tată, mă însor cu Ileana!- Vai, măi băiete, cu fata lui Gheo din deal?- Da, mă tată, cu ea, n-ai văzut ce drăguță-i?- Măă, băiete, să știi că eu în tinerețe am cam umblat cu mama ei, așa că, dacă ți-e soră? N-o poți lua!Necăjit, băiatul se desparte de ea. După un timp, îl anunță pe tată-său că a găsit-o pe Anuța.- Măă, băiete, păi asta nu-i fata lui Nelu din vale? Și asta ți-e soră, mă! În tinerețe am fost mare crai, am umblat pe la toate femeile din sat.Băiatul, de astă dată nervos, merge la maică-sa Maria și se plânge:- Tu, mamă, tata a umblat cu toate femeile din sat, iar acum nu mă mai pot însura cu niciuna, că poate mi-or fi surori!- Măă, băiatul mami, însoară-te cu cine o vrea sufletul tău!- Cum așa, mamă?- Păi nici tu nu ești băiatul lui tată-tău!