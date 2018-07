Mai am timp să mai beau vreo două beri…

După ce bea câteva halbe de bere într-un bar, un tip se grăbește să ajungă acasă, de teamă că soția lui se va supăra.Ajuns acasă, îl vede în dormitor pe șeful lui în pat cu soția. Iese tiptil-tiptil și fuge înapoi la bar. Îi povestește barmanului ce s-a întâmplat, la care acesta îl întreabă:- Și, tu ce ai făcut atunci?- Am ieșit încetișor și am venit aici, că mai am timp să mai beau vreo două beri…