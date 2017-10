Mă iubeşti doar pentru haine?!

Mă iubești doar pentru haine?!

Într-o seară, eu și soția mea eram în pat. Am încercat un preludiu, dar ea mi-a zis: - Nu sunt dispusă acum... Aș fi vrut numai să mă ții în brațe.Am întrebat-o de ce mă refuză, iar ea mi-a zis: - Tu pur și simplu nu înțelegi nevoile mele emoționale, ca femeie, ca să pot să-ți îndeplinesc nevoile tale fizice, ca bărbat…La privirea mea nelămurită, ea a continuat: - Chiar nu poți să mă iubești așa cum sunt și nu doar pentru ce fac cu tine în pat?Înțelegând situația, m-am întors și am adormit. În ziua următoare mi-am luat liber, ca să petrec timpul cu ea. Am luat masa la un restaurant, apoi am dus-o într-un centru comercial mare. Am însoțit-o până ce și-a găsit câteva costume scumpe. A vrut pantofi asortați cu costumele, i-am zis să-și aleagă ce poftește. I-am luat și cercei cu briliante, ce să vă zic, era foarte entuziasmată. Zâmbindu-mi, în sfârșit, a zis: - Cred că asta ar fi totul, putem merge să plătim la casă!Nu pot acum, nu sunt dispus!, a venit replica mea. I-a căzut falca și se uita palidă și mirată la mine, când i-am trântit-o iar: - Am vrut numai să ții aceste lucruri în brațe ceva timp… Tu pur și simplu nu înțelegi problemele mele financiare pe care le am ca bărbat, ca să fiu în stare să îndeplinesc nevoile tale, ca femeie, adică să faci cumpărături la greu… Și tocmai atunci când mă privea ca pe cel mai mare dușman, am adăugat: - Chiar nu poți să mă iubești așa cum sunt, ci doar pentru hainele ce ți le cumpăr?