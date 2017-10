M.A.N.D.Y. şi SASHA, la platane, în Mamaia

M.A.N.D.Y. și SASHA, la platane, în Mamaia

Vineri, 27 iulie, M.A.N.D.Y. (Get Physical Music, Berlin), warm-up Livio, mixează în La Mania, iar sâmbătă 28 iulie, este rândul lui SASHA, warm-up Livio. Există mereu în muzică perioade de schimbări, susținute de artiști inovatori. Pe Patrick Bodmer și Philipp David Jung aka M.A.N.D.Y. îi leagă o prietenie de peste 20 de ani: au crescut împreună, și-au făcut planuri împreună, au mers la distracții împreună. De la primele colaborări din Frankfurt cu residențiatul pentru clubul Monza și până la înființarea unui label (Get Physical Music alături de Booka Shade și DJ T), totul s-a bazat pe o continuă căutare de noi acorduri muzicale. În ultimii 5 ani, M.A.N.D.Y. s-au împlinit ca artist și ca DJ. Materiale precum „Get Physical", „Body Language Vol. 1" sau „At The Controls" au dezvăluit tuturor sound-ul lor incredibil, cu multiple influențe , dar fără să degradeze amprenta underground și electronic house. M.A.N.D.Y. au fost nominalizați la secțiunea Electro pentru DJ AWARDS, desfășurat în septembrie 2007, la Pacha/Ibiza. …iar SASHA este primul DJ care în 1991 apărea pe coperta revistei Mixmag. Este primul DJ cu un set revoluționar încă din 2005, care poate remixa live într-un club și care oferă o experiență digitală 100%.