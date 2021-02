Lupta antidrog

Iisus îi adună pe apostoli:- Băieţi, am aflat că jos, pe Pământ, a apărut un nou viciu, care nu exista pe vremea noastră: drogurile. Așadar, înainte de a ne decide cu privire la acest viciu, ar trebui să investigăm puțin problema. Prin urmare, duceți-vă şi aflați ce puteți.Pleacă apostolii, după vreo trei zile se aud bătăi în poarta Raiului.- Cine e?- Sunt eu, Ioan, am adus ecstasy din Amsterdam!Mai trec 6 zile, iar bătăi în poartă.- Cine e?- Sunt eu, Matei, am adus opium din Afganistan!După alte 8 zile, bătăi în uşă.- Cine e?- Sunt eu, Petru, am adus cocaină din Columbia!Şi tot aşa, până revin toți apostolii cu diferite tipuri de droguri din toate colţurile lumii. Vreo 3 luni după. Din nou, bătăi în uşă.- Cine e?- Sunt eu, Iuda, am adus FBI-ul.