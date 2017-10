Luna de miere

O mama avea 3 fete. Fiecare dintre acestea urma sa se marite in scurt timp. Mama fiind ingrijorata de modul cum isi vor incepe fetele viata sexuala, le-a facut sa-i promita ca o sa-i trimita cate-o vedere cu cateva cuvinte despre cum a fost.Prima fata i-a trimis o vedere din Hawaii, la 2 zile dupa nunta. Pe vedere scria doar "Nescafe". Mama a fost intrigata la inceput, dar s-a dus in bucatarie si s-a uitat la cutia cu Nescafe. Pe ea scria: "Bun pana la ultima picatura". Mama s-a bucurat pentru fata ei.A doua fata i-a trimis o vedere din Paris. Pe vedere scria doar "Kent". Mama s-a dus repede la pachetul cu tigari al sotului si a citit: "King size. Extra long". S-a rusinat putin, dar s-a bucurat pentru fata ei.A treia fata a plecat in luna de miere in insulele Caraibe. Mama a asteptat in timp ce saptamanile treceau. Dupa o luna, a primit in sfarsit o vedere. Scrisul era tremurat si vederea continea doar 2 cuvinte: "British Airways". Mama a intrat pe site-ul companiei, gandindu-se la ce-i mai rau. Acolo a citit reclama companiei aeriene: " De 3 ori pe zi, 7 zile pe saptamana, si dus si intors". Mama a lesinat.