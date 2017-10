Lucruri greu de spus la beţie

Lucruri greu de spus la beție

Ştire online publicată Vineri, 28 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

1. Lucruri care sunt DIFICIL de pronunțat când ești beat:- Capra care a crăpat piatra-n patru era de fapt țap; - Indubitabil excrescențele psihosociale ascund în ele markeri culturali și de mediu; - Comprehensibil, psoriazis, transcendental, tuberoscleroză, paleontologie, etc. 2. Lucruri care sunt FOARTE DIFICIL de pronunțat atunci când ești beat: - țigan muncitor; - politician cinstit; - fidelitate în cuplu;3. Lucruri care sunt PUR ȘI SIMPLU IMPOSIBIL de pronunțat atunci când ești beat: - Îmi pare rău, ești prea urâtă și grasă ca să fac sex cu tine.. nu sunt atât de disperat, ce naiba! - Serios că nu mă pricep la karaoke.. m-aș umili și m-aș face grav de râs cântând; - Mulțumesc, dar nu mai vreau încă un rând... am băut suficient pentru seara asta; - Ai dreptate, chiar n-am tupeu să mă duc la gorila de la masa alăturată și să-i scuip în ciorbă; - N-auzi să nu te mai ții după mine? Nu ești genul meu de fată, înțelege odată; - Dom’ polițist, io vă spun cinstit ca să nu mai pierdem timpul cu teste: am băut până m-am făcut cui și am dat cu mașina-n șanț.