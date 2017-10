Legitimă apărare…

Ştire online publicată Sâmbătă, 24 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Un bărbat e adus în fața judecătorului pentru că și-a omorât nevasta.- Fapta dumneavoastră e sub orice critică. Dacă aveți intenția ca tribunalul să nu vă condamne la închisoare pe viață, trebuie să ne spuneți ce motive plauzibile ați avut!- Domnule judecător, soția mea era așa de proastă încât nu am putut să mă controlez și a trebuit să o arunc de la balcon.- Declarația asta e o obrăznicie nemaiauzită! - Lăsați-mă să vă povestesc. Locuim la etajul zece, iar la parter stă o familie de pitici. În ziua respectivă i-am spus soției: E teribil să fii pitic! Săracii vecini, toți sunt așa mici! /Da, răspunde soția, sunt o adevărată specie de pirinei! - Pigmei ai vrut să spui! / Nu, pigmei e ceea ce are omul în piele și de la care se alege cu pistrui.- Aia se numește pigment! / Mă lași? Pigment e chestia aia pe care scriau vechii romani.- Ăla se numește pergament! / Cum poți să fii așa incult? Pergament e când un scriitor publică o parte din ce a scris!- Domnule judecător, vă închipuiți că mi-am înghițit cuvântul „fragment“ ca să nu mai continui discuția asta aberantă. M-am așezat pe fotoliu și răsfoiam un ziar. Când, ea a venit lângă mine: - Uite dragă, asta e ceea ce scrie un scriitor și se numește carte, dacă nu aveai idee ce e aia. Ia și citește Veranda de la Pompadur…- Domnule judecător, aveam explicația pe limbă, dar am simțit că mi se face negru în fața ochilor și am aruncat-o pe geam… Liniște în sală… judecătorul ia ciocănelul de pe masă, lovește cu el puternic și spune:- Ești liber, a fost un caz clar de legitimă apărare! Eu o aruncam deja de la Pirinei…