Legile mâncării: dacă ceva are gust bun, atunci fie este cancerigen, fie îngraşă

Legile mâncării: dacă ceva are gust bun, atunci fie este cancerigen, fie îngrașă

Ştire online publicată Vineri, 25 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă ceva are gust bun, atunci este rău pentru tine. Ziua în care decizi să mănânci sănătos este ziua în care colegii tăi aduc prăjituri la serviciu. Dacă vrei să mori sănătos, trebuie să mori de foame. Dacă te trezești cu o durere de stomac și febră se întâmplă întotdeauna duminica. Ziua în care decizi să-ți începi programul de exerciții foarte de dimineață este ziua în care intervine ceva ce te ține treaz peste noapte. Ziua în care decizi să-ți faci exercițiile seara este ziua în care ai prea multe de făcut și prea puțin timp pentru ele. Dacă verși lapte, câinele tău nu o să-l lingă indiferent de cum încerci să-l convingi. Dacă poți să pui pe tine câteva kilograme, o să le pui. Pentru un bărbat, o cină proastă cu soția este întotdeauna mai bună decât o cină delicioasă în compania soacrei tale. Dacă un produs alimentar este bun, fie este cancerigen, fie îngrașă, fie amândouă. Punga de cereale se află întotdeauna pe raftul cel mai înalt al dulapului din bucătărie. Mâncărurile dietetice te fac bolnav, nervos, fără vlagă și în ciuda a toate acestea nu te fac slab. Cu cât urăști mai tare spanacul, cu atât crește probabilitatea să îl ai la cină. Legumele sunt sănătoase. Pentru cei care și le permit. Tot ce găsești ca fiind gustos și îți place mult este interzis. Spanacul este și el o mâncare. Este mai bun decât nimic, însă mai rău decât orice. Mâncarea pe care o alegi din meniu este: prea scumpă, prea rece, deloc bună pentru a fi mâncată, însă nu suficient de proastă încât să-ți omoare soția. Cu cât o mâncare este mai delicioasă, cu atât are mai mult colesterol. Cu cât o mâncare are un gust mai rău, cu atât mai sănătoasă este. Mâncarea la petreceri și evenimenteCând ți-e o foame de lup și ai mânca și pietre, ți se dă o jumătate de sandviș. Când nu ți-e foame deloc, îți sunt servite feluri delicioase de mâncare. Când îți este servită o mâncare grozavă, sunt uitate băuturile. Când nu se uită nici de băuturi, nici de mâncare, amândouă categoriile sunt jalnice.