Lecţie de Capitalism

Lecție de Capitalism

Ştire online publicată Joi, 06 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Într-un sătuc de câmpie a venit un investitor străin, însoțit de asistentul lui. A bătut la prima ușă și i-a spus proprietarului:- Uite, eu sunt colecționar de broscuțe. Dacă îmi aduci o broscuță, am să îți dau pe ea 10 euro.Țăranul a fugit în pădurea din spatele casei și a luat o broscuță. I-a dat-o investitorului, și-a luat cei 10 euro. Apoi le-a spus vecinilor despre afacere.A doua zi, fiecare țăran s-a dus la investitor cu câte o broscuță, pe care a vândut-o cu 10 euro. După câteva zile, investitorul le-a spus sătenilor:- De azi, pentru fiecare broscuță am să vă plătesc câte 20 de euro.Țăranii au dat fuga în pădure, au cules broscuțe.După alte câteva zile, acesta s-a întors în străinătate presat de afaceri, lăsându-l pe asistentul lui să vină cu broscuțele după cel mult o săptămână. Înainte de a pleca, le-a spus:- Dragii mei, vă promit că la întoarcere am să cumpăr de la voi broscuțele cu 60 de euro bucata.Și a plecat, în uralele sătenilor. A doua zi, asistentul investitorului a adunat sătenii și le-a spus:- Fraților, m-am gândit la o afacere. Șeful meu se va întoarce și vă va plăti câte 60 de euro broscuța. Dacă vreți, vi le vând eu înapoi pentru 35 de euro bucata, iar voi le veți vinde cu 60. Profitul vostru va fi frumușel. Ce spuneți?Sătenii, s-au adunat la sfat și au decis că o așa afacere nu mai prind ei. Au pus mână de la mână, s-au împrumutat pe la cunoscuți, pe la bănci și au cumpărat broscuțele înapoi cu 35 de euro bucata.Asistentul investitorului a luat banii, a plecat în străinătate, iar pe săteni nu i-a mai căutat nimeni, niciodată. Au rămas cu banii dați, cu împrumuturi scumpe la bănci și fără să dețină niciun activ în plus față de ce aveau înaintea afacerii.