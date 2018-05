Lasă că ne socotim noi…

Ştire online publicată Vineri, 18 Mai 2018. Autor: Cuget Liber Online.

O femeie la vreo 30 de ani, după ce și-a rezolvat treburile în București, voia să ajungă acum acasă și nu mai avea bani. Se apropie de un taximetrist și îi spune:- Uite, trebuie s-ajung și eu la Bălăceanca, dar nu am bani... Cum ajungem acolo, ne socotim noi.- Bine, lasă că ne socotim noi pe drum, zice taximetristul.După vreo 10 minute, oprește taximetristul pe un câmp, ia o pătură din portbagaj și o așterne pe lucernă. Femeia, îngrijorată, îi zice:- Vai, dar nu pot să fac asta, sunt măritată, am acasă doi copii!- Și ce? Și eu sunt însurat, am femeie, am copii, dar am și 40 de iepuri de hrănit, așa că taci și rupe lucerna...