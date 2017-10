La vânătoare în văgăuni

Ştire online publicată Luni, 23 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Trei vânători fac un pariu care aduce cea mai mare pradă. Deci pleacă cu toți la vânătoare și urmează a se întâlni mai târziu la cabană. Vin primii doi. Unul aduce doi mistreți.- A fost foarte simplu. M-am așezat în fața unei văgăuni. Am grohăit de trei ori la gaura ei, am auzit trei grohăituri ca răspuns și au ieșit doi mistreți și i-am împușcat.Al doilea a împușcat doi urși și povestește:- M-am așezat în fața unei grote și am mormăit de trei ori. Am auzit trei mormăituri dinăuntru și au ieșit doi urși pe care i-am împușcat.După încă patru ore vine și al treilea vânător cu hainele rupte și plin de vânătăi și zgârieturi.- Ce s-a întâmplat cu tine? Zic ceilalți doi.- M-am așezat în fața unei grote imense și am fluierat de trei ori înăuntru. Apoi am auzit trei fluierături și deodată a ieșit din grotă acceleratul…