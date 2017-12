LA PLAJĂ

Ştire online publicată Joi, 07 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Într-o dimineață însorită m-am trezit bine dispus și cu chef de plajă. Mi-am pus într-o paporniță cele necesare, o carte, o pălărie de paie și un cearceaf și am plecat la plaja Modern, cu dorința de a uita pentru o zi de îndatoririle de detectiv.Am coborât sutele de trepte cu zâmbetul pe buze, am ajuns pe nisipul fin, curat, fără impurități... Opa! Cred că am luat-o razna! De fapt... în fine, cunoașteți și voi starea nisipului de pe plajele noastre. Întind cearceaful, îl asigur cu papucii să nu o ia la sănătoasa și merg să testez apa.Oooo! Ce limpede, cristalină și curată! Na, că iar am comis-o! Ce naiba am de delirez? Mă ud puțin, cât să mă răcoresc și mă întorc la cearceaf unde mă întind, relaxat. Încet-încet, mă cuprinde o toropeală plăcută și ațipesc. Nu pentru mult timp, deoarece aud, ca prin vis, țipetele pescărușilor la urechile mele, iar tălpile îmi sânt gâdilate de ceva fin. Deschid ochii și tresar. O sumedenie de înaripate marine zburau pe deasupra mea ca avioanele în al doilea război mondial, iar unele, mai curajoase, se lăsau pe sol, fiind servite de o fetișcană cu bucăți de covrigi pe care le azvârlea lângă cracii mei. În plus, pe piept primesc și două proiectile din care se desprind mai multe schije, care sar pe unde apucă, inclusiv pe mustața mea.Înjur în gând, mă ridic, dând din mâini furios și mă deplasez către apă prin perdeaua de aripi. Mă clătesc și mă decid să-mi strâng calabalâcul. Merg spre o zonă mai liniștită, dar, undeva spre mal îmi atrage atenția o ceată de gură cască, adunată în jurul unui puști de vreo 7 anișori.Merg și eu să văd ce s-a întâmplat și rămân mască. Puștiul construise, la dimensiunea unui pitic de grădină, un om din nisip, apă și alge, cu o șapcă pe cap.Alături, observ un căcățel de cățel și mi-aduc aminte de celebrul banc în care un nene îl întrebă pe un puști artizan dacă pune și așa ceva, iar puștiul îi răspunde că nu fiindcă o să modifice poștașul și o să rezulte un milițian. Sunt curios dacă acest băiețel cunoaște bancul, dar mi-o ia altul înainte:- Ce faci acolo puștiule?- Un marinar, răspunde micuțul, încântat.- Păi pune și răhățel ăla de câine. Uite, ia de colo! Ha, ha, ha!Puștiul se uită urât la moaca ăluia, iar din mulțime apare un tip cât statuia Libertății.- Ce-ai găsit de râs, amice? se aude un glas ca de joagăr ruginit. Rânjitului îi dispare pofta de mișto, iar eu îi mulțumesc în gând că mi-a luat-o înainte.Tipul miștocar se retrage bombănind, luând cu el și alți câțiva privitori. Ușor-ușor, adunarea se împrăștie.Dau să plec și eu, dar îl văd pe puști cum se asigură să nu-l vadă cineva și... haț! Ciupește din căcățelul de cățel.„Ei, acum va ieși adevărul la iveală!” gândesc eu, nerăbdător de urmare. Însă pe puști nu-l interesa de trăirile mele și duce mâna direct la guriță. Gustă o fărâmă, o rumegă, mai ia una, o plimbă și pe aia prin papilele gustative și când să mai repete o dată gestul, din neant apare o palmă care-i azvârle gustarea inedită și o alta care-i rașchetează obrazul drept.- Ești prost? se răsfrânge în eter o voce pițigăiată de femeie. Cum să faci așa ceva?- Dar avea gust de amandinăăă! se smiorcăie băiețelul, cu ochii în lacrimi.- Lăsați-l doamnă, simt eu nevoia să intervin. Așa se învață cu gustul naturii.- Știi ce? mă repede madama. Ia predă-i tu o lecție practică despre gustul naturii! Hai, treci și înfulecă amandina aia!Mă retrag câțiva metri cu spatele și apoi o întind către scările plajei. Nu am cochetat prea des cu meseria de profesor. Mai ales de științe ale naturii. Gata! Mi-ajunge atâta relaxare! Oi veni și-n altă zi.