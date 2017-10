La glume cu una dintre vecine

Ştire online publicată Miercuri, 25 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Am bătut la ușa vecinei mele aseară și i-am spus:- Am o veste bună și o veste proastă.- Care e vestea proastă? m-a întrebat ea.- Pisica ta… Tocmai ți-am izbit-o cu mașina!- O, nu! zise ea, izbucnind în lacrimi. Și vestea bună?- Am glumit!- Slavă Domnului! strigă ea. Serios?- Da. Nu există nicio veste bună.