La bordel, cu prezervativul negru

Un tip intră într-un bordel și îi spune patronului:- Aș dori una dintre cele mai bune fete pe care le ai.Patronul îi spune:- Ne pare rău, domnule, dar toate fetele sunt ocupate.- Off! Nu se poate, chiar am nevoie de o fată.- Păi, ar fi o fată disponibilă, dar când intri la ea, trebuie să îți pui acest prezervativ negru.- Nicio problemă! spuse tipul și urcă în cameră.După câteva ore, tipul coboară și îi spune patronului:- Wow! A fost minunat. Cea mai bună partidă de sex din viața mea. Tipa a stat cum am vrut eu și nu s-a plâns deloc. Dar, totuși, de ce a trebuit să port prezervativul negru?- Din respect pentru cei morți!