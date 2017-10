La agăţat gagici pe chat (2)

La agățat gagici pe chat (2)

Ştire online publicată Joi, 24 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Vă spun un lucru strict secret, M-am abonat la internet, În prima zi de stat pe chat Nouă gagici am agățat. Și le-am chemat la șapte fix La barul din zona x. Când le-am zărit pe toate nouă Doamne, parc-am intrat la Zoo!! Pe-a cincea n-o vedeam deloc, Două grisine-n vârf c-un smoc Spre mine când s-a îndreptat De la efort a leșinat. A șasea-i bună, mă incită Însă de-a șaptea e lipită, Vai ce mirifice făpturi, Trei mâini, un ochi și două guri. A opta arată beton Proptită-n cârjă și-n baston, La 83 de ani și-un pic Mi-a zis c-ar vrea să-i fiu gagic. A noua tipă, dragii mei, Te dizolvai în ochii ei, Eu sunt Marina, mi-a șoptit, O noapte-ntreagă ne-am iubit. Acum, dacă vreți să știți De ce am ochii obosiți Și merg mai crăcănat puțin Marina mea era... Marin! (Preluată din Texte haioase.ro)