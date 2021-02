Jurnalul unui bărbat

Când am avut 14 ani am vrut să am şi eu o prietenă. La 16 ani mi-am realizat dorința. Am avut o prietenă frumoasă, cu sânii mari, însă nu m-am simțit prea atras de ea.Student fiind, m-am împrietenit cu o femeie foarte senzuală, însă sensibilă. La cea mai mică neînțelegere izbucnea în plâns şi amenința că se sinucide. Am înțeles că am nevoie de o femeie echilibrată cu un caracter stabil.La 25 de ani am cunoscut o astfel de femeie, serioasă şi devotată. Din păcate ea era prea previzibilă şi m-am plictisit repede.La 28 de ani am cunoscut o femeie foarte temperamentală. Vorbea mult şi cu patos, sărea de la un subiect la altul şi era cam certăreață de felul ei. Nu am reușit să țin pasul cu ea.Am înțeles că am nevoie de o femeie inteligentă cu caracter puternic, care știe ce vrea şi știe cum să-şi realizeze dorinţele.Am avut noroc şi am găsit-o. Ne-am căsătorit. Chestia e că ea s-a plictisit repede de mine, a cerut divorț şi a plecat cu tot ce aveam.Astăzi, la 40 de ani, caut femei frumoase cu sânii mari.