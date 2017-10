Jurnalul unei tinere blonde

Ştire online publicată Miercuri, 18 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Tocmai am dat întâmplător peste agenda prietenei mele, o frumoasă blondă, încă elevă:Luni: - La cumpărături cu fetele.Marți: - Pregătire pentru examenul de bac.Miercuri: - Merg la sala de gimnastică și îi mărturisesc Alinuței că am o pasiune pentru ea.Joi: - O sărut pe Alinuța după ora de limba franceză, cel mai probabil franțuzește.Pentru vineri am văzut că foaia era goală, așa că am completat eu:- O invit pe Alinuța acasă la prietenul meu pentru o partidă în trei.