Jurământ ţinut

Jurământ ținut

Ştire online publicată Sâmbătă, 14 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Într-o noapte, un tip intră într-un bar și cere barmanului o băutură. Apoi, el cere încă una. După ce a băut mai multe păhărele, barmanul devine îngrijorat.- Care este problema? întreabă barmanul.- Eu și soția mea am avut o dispută în urma căreia ea s-a jurat că nu mai vorbește cu mine un an întreg! explică tipul.Barmanul s-a gândit la asta un timp:- Dar, totuși, nu este un lucru bun că ea nu mai vorbește cu tine? întreabă barmanul.- Ba da, dar astăzi se împlinește un an de atunci…