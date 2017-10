Julia Roberts a născut un băiat

Ştire online publicată Miercuri, 20 Iunie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Actrița Julia Roberts a născut al treilea copil, al cărui tată este Danny Moder, cameramanul cu care este căsătorită din 2002, potrivit Reuters. Băiețelul se va numi Henry Daniel Moder și s-a născut la un spital din Los Angeles. „Familia Moder se simte bine“, a spus purtătoarea de cuvânt a actriței. Roberts, în vârstă de 39 de ani, s-a căsătorit cu Moder, un cameraman de 38 de ani, în 2002, la ferma sa din New Mexico. Actrița i-a născut pe gemenii Phinnaeus și Hazel în noiembrie 2004. Actrița, care are reputația că primește printre cele mai mari onorarii de la Hollywood, a apărut rar pe ecran în ultimii doi ani, dar joacă rolul unei mame celibatare în următorul său film, o dramă intitulată „The Friday Night Knitting Club". Ea va apărea și în „Charlie Wilson's War", un film politic cu Tom Hanks și Philip Seymour Hoffman.Actrița Julia Roberts a născut al treilea copil, al cărui tată este Danny Moder, cameramanul cu care este căsătorită din 2002, potrivit Reuters. Băiețelul se va numi Henry Daniel Moder și s-a născut la un spital din Los Angeles. „Familia Moder se simte bine“, a spus purtătoarea de cuvânt a actriței. Roberts, în vârstă de 39 de ani, s-a căsătorit cu Moder, un cameraman de 38 de ani, în 2002, la ferma sa din New Mexico. Actrița i-a născut pe gemenii Phinnaeus și Hazel în noiembrie 2004. Actrița, care are reputația că primește printre cele mai mari onorarii de la Hollywood, a apărut rar pe ecran în ultimii doi ani, dar joacă rolul unei mame celibatare în următorul său film, o dramă intitulată „The Friday Night Knitting Club". Ea va apărea și în „Charlie Wilson's War", un film politic cu Tom Hanks și Philip Seymour Hoffman.