Jobul ideal. Aplică acum!

Ştire online publicată Luni, 20 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Descrierea postului: angajatul trebuie să facă tot ce i se spune.CerințePersoana ideală pentru acest job trebuie:- Să facă să fie bine- Să rezolve task-urile înainte să-i fie cerute, eventual înainte să fie gândite și concepute- Să nu fumeze, să nu bea, să nu mănânce, să-și controleze vezica până ajunge acasă- Să nu aibă blog, cont pe facebook, twitter, yahoo, forumuri etc.- Să nu aibă păreri (tupeiștii care își vor permite să își dea cu părerea vor fi biciuiți patru zile per părere)- Să aibă mașină proprie, pe care să o folosească în interesul firmei- Să vină cu PC-ul de acasă și să-și cumpere programele pe care le folosește- Să nu comenteze când primește feedback negativ- Să semneze contracte fără să le citească- Să nu fie nemulțumit (orice nemulțumire se pedepsește cu moartea, iar la noi poți să mori de mai multe ori, pentru că avem experți Voodoo)- Să aibă cel puțin cinci sau mai multe diplome de master sau doctorat (pentru că noi nu folosim hârtie igienică)- Să nu fie urât, pentru că nu ne plac oamenii urâți și toată lumea știe că îți strici imaginea dacă stai de vorbă cu oameni urâți. Plus că s-a dovedit științific că nivelul de competență e direct proporțional cu felul în care arățiBeneficii- Posibilitatea de a lucra peste program și în weekend pentru tot restul vieții- Pachet salarial amuzant (e atât de mic încât te face să râzi)- Șansa de a face să fie bine- Impozit de 87%- O dată la trei ani, oportunitatea de a se bate într-o arenă, pe viață și pe moarte, pentru o mărire de salariu de 1,3%- Ocazia de a renunța la viața personală- Posibilitatea de a renunța la drepturile legale garantate de Codul Muncii pe care le are ca angajatBonusuri- Toaletă publică- Fluturaș de salariu- Aer gratis- Asigurare medicală (adică te asigurăm în fiecare zi că n-ai nici pe dracu’)- Acces la limba română- InternetPersoanele interesate pot depune șpaga și CV-urile unde vor până când avem noi chef.