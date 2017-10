Jessica Biel: Să fii sexy poate deveni plictisitor

Ştire online publicată Vineri, 20 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Ocupanta locului cinci în topul FHM din lume, Jessica Biel este de părere că nu doar fizicul este important în viață. Ceea ce contează este simțul umorului, zâmbetul, râsul. Tipul de bărbat care îi place actriței din „Al șaptelea cer", este genul simpatic, care râde din orice. „Secretul este să fie amuzant. Cineva care să nu ia lucrurile în serios, care poate să fie și ridicol, uneori. Asta mi se pare cel mai atractiv la un bărbat", a declarat Biel pentru revista Parade. În plus, vedeta a afirmat că nici în fața paparazzilor nu se teme să-și manifeste buna dispoziție și simțul umorului. „Trebuie să râzi din orice", a adăugat ea. După părerea Jessicăi, să fii sexy nu înseamnă totul. „Poate deveni chiar plictisitor", a spus starul, care luna trecută l-a însoțit pe Timberlake în turneu. Cu toate că a pozat în multe reviste, Jessica Biel nu ar alege o carieră de model, subliniază People. „Nu este chiar așa de sexy să pozezi, precum pare. N-aș putea niciodată să fiu model, să trebuiască să stau în anumite poziții, să mă doară spatele, să port tocuri în timp ce sunt așezată pe o stâncă sau pe nisip. E tare ciudat", a mărturisit actrița. Mai degrabă i se potrivește să interpreteze roluri în scene sexy și comice, în același timp. Un amestec de secvențe sexy, presărate cu umor este și comedia „I Now Pronounce You Chuck And Larry", în care alături de Biel mai joacă Adam Sandler și Kevin James.