IPIFF va mai avea un „pui”… studenţesc

IPIFF va mai avea un „pui”… studențesc

Ştire online publicată Luni, 21 Iulie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Actrița Maia Morgenstern a bucurat din nou publicul cu prezența ei extraordinară din seara Galei laureaților Festivalului Internațional al Producătorilor de Film independenți. De asemenea, pe scenă au urcat pe rând, personalități din lumea cinematografiei (Dinu Șerbescu, Geo Saizescu, Gelu Colceag, Laszlo Kantor) pentru a prezenta premiile secțiunilor și a le înmâna. Eugen Șerbănescu, directorul Centrului Național al Cinematografiei, a înmânat premiul cel mare, Trofeul Mării Negre pentru cel mai bun film de lung metraj, premiu care a revenit filmului „Restul e tăcere” în regia lui Nae Caranfil. Premiul a fost oferit producătorului filmului, Cristian Comeagă urcând pe scenă în aplauzele mulțimii foarte fericită de decizia juriului. Producătorul festivalului, Dinu Tănase a tras concluziile acestei ediții: „Festivalul s-a așezat pe picioarele lui, iar această ediție este un nou început pentru IPIFF. Are o identitate pe care ne-am muncit mult s-o creăm și care ne permite să ne gândim ca, la anul, să inițiem un festival al filmelor studențești”. Palmaresul ediției a treia a IPIFF - Competiție școli de film: Trofeul Mării Negre pentru film de animație: „Dansează cu Diavolul” (Germania 2008, regia Viola Baier) Trofeul Mării Negre pentru cea mai bună imagine: Pătru Păunescu pentru filmul „Scurtă revedere” Trofeul Mării Negre pentru cel mai bun scenariu: Carola Diekmann pentru filmul „Landgang” (Germania 2007) Trofeul Mării Negre pentru cea mai bună regie: Ivana Mladeno-vic pentru filmul „Milkyway” Trofeul Mării Negre pentru cel mai bun film: Vlad Feneșan – regizor pentru filmul „Scurtă revedere” - Competiție scurt metraj ficțiune: Trofeul Mării Negre pentru cel mai bun film de ficțiune s-a acordat Ex-Aequo pentru: „An Larssen și Ief Stuyvaert” - producători pentru filmul „A Day In A Life” (Belgia 2007, regia Nicolas Daenens) Și Vivi Drăgan Vasile - producător, pentru filmul „La drumul mare” (România 2007, regia Gabriel Sârbu) - Competiție lung metraj: Trofeul Mării Negre pentru cel mai bun film documentar: Thomas Ciulei - producător pentru filmul Podul De Flori Premiul Criticii: Radu Gabrea - producător, pentru filmul „Căutându-l pe Schwartz: România! România! Partea a doua” Premiul Publicului: Sergiu Nicolaescu – regizor pentru filmul „Supraviețuitorul”