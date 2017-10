Ion, soţia şi paraşuta

Ion, soția și parașuta

Ştire online publicată Miercuri, 27 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Ion ajunge acasă zgâriat și plin de vânătăi. Maria când îl vede, începe să urle:- Unde ai umblat nenorocitule în ultimele trei zile?- Am fost să sar cu parașuta…- Și?- Mare greșeală am făcut.- De ce?Ion oftează și povestește:- Am ajuns acolo, ne-am urcat mai mulți în avion și am decolat. Fiind pentru prima dată, nu te lasă să sari singur, trebuie să sari cu un tip de acolo. A venit unul lângă mine, a legat hamul de mine, am tras aer în piept și am sărit.- Așa și? De ce ai lipsit trei zile de acasă?- Am stat în spital. După ce am sărit, cretinul care s-a legat de mine m-a întrebat: „De cât timp ești instructor?”