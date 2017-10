Ioane, dar ce e podoaba aia?

Ştire online publicată Marţi, 07 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ion și Maria în noaptea nunții în pat admiră podoabele:- Ioane, ce e aia dintre picioarele tale, că nu am mai văzut?Ion vrând să facă mișto de ea îi spune bucuros:- E ceva special ce numai eu am!Peste o săptămână:- Ioane, azi la întors fânul am văzut că și Gheo are!- Eh, proasto, eu în tinerețe aveam două și i-am dat și lui una că suntem prieteni buni!- Dar ce fraier ai fost, de ce nu ai păs-trat-o tu pe aia mai mare!