Întrebări şi răspunsuri despre femei

Întrebări și răspunsuri despre femei

Ştire online publicată Vineri, 25 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Întrebare: Cum trebuie să fie o femeie serioasă? Răspuns: Femeia serioasă trebuie să aibă soț și amant. Întrebare: Credeam că aia e o femeie adulteră. Răspuns: Femeia adulteră are soț și mai mulți amanți. Întrebare: Credeam că aia e o femeie ușoară. Răspuns: Femeia ușoară are doar amanți. Întrebare: Credeam că aia e o femeie pierdută. Răspuns: Femeia pierdută n-are nici soț, nici amant. Întrebare: Credeam că aia e o femeie singură. Răspuns: Femeia singură e aia care are numai soț…