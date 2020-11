Interviu de angajare, pentru proaspătul student

Ajunşi la sfârşitul interviului, reprezentantul firmei mai are o singură întrebare pentru proaspătul absolvent al facultăţii:- Şi care sunt aşteptările dumneavoastră în ce priveşte salariul de început?- În jur de 125.000$ pe an, depinde de eventualele avantaje suplimentare, răspunse calculat tânărul inginer.- Dar ce aţi zice de un pachet de avantaje care să includă 30 de zile de concediu de odihnă anual, 14 sărbători plătite pe an, asigurare medicală şi stomatologică suportată integral de angajator, un fond de pensionare care să acopere jumătate din valoarea salariului şi o maşină de serviciu la fiecare doi ani?Căutând să-şi stăpânească emoţia, inginerul îşi îndreptă spatele şi, privind ţintă în ochii celui care îi luase interviul, rosti cu un uşor tremur în glas:- Acestea sunt condiţiile dumneavoastră de început? Glumiţi?- Da. Dar dumneavoastră aţi început primul…