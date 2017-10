Întâmplări fericite

Ştire online publicată Joi, 08 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Un bărbat urât intră în barul local, cu un zâmbet… mai mult rânjet mare pe față.- De ce ești atât de fericit? îl întreabă barmanul.- Ei bine, o să-ți povestesc, răspunde urâtul. Știi, eu locuiesc În apropierea căii ferate. Când m-am întors acasă noaptea trecută am observat că o femeie tânără este legată de șine, ca în filme. Desigur, am mers acolo și am eliberat-o din legături și am dus-o la mine acasă. Și ca să nu mai lungim vorba, am avut parte de ceva deosebit – am făcut dragoste toată noaptea, peste tot în casă, când eu deasupra, când ea, în toate pozițiile imaginabile!- Fantastic! exclamă barmanul. Ești un norocos. Și era frumoasă?- Nu știu, că nu i-am găsit capul.