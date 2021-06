Întâlnirea pescarilor

Se fac pregătiri pentru un congres al pescarilor. Președintele:– Trebuie să evităm situația din anii precedenți, când la masa festivă, după vodcă și pălincă, s-a început cu chestii răsuflate de genul: am prins o știucă atâta, am prins un caras atâta, de 50 cm, de 70 cm, de 3 la 7 kg etc; sunt chestii jenante. Aștept propuneri în acest sens.Unul propune să se dea angajamente scrise; șeful spune că asta s-a mai făcut și nu s-a respectat. Un alt tip zice:– Domnilor, sunt chestii ce nu pot fi controlate, la un păhăruț omul uită de toate angajamentele. Eu aș sugera să folosim niște cătușe, fiecare să avem pe tot timpul mesei cătușe la mâini și astfel nu se mai poate arăta că a prins unul atâta sau atâta.Se acceptă varianta ca fiind cea mai sigură. Au loc lucrările și se ajunge la masa festivă: gustări, vodcă, măsline, mămăliguță, pălincă…Președintele tocmai vorbea:– Am filat, am întins, a mușcat, am început să-l trag, l-am adus la mal, am luat minciogul și l-am scos afară. Era, era (vizibil jenat de cătușe, arăta cu mâinile depărtate, făcute căuș), avea un ochi uite atâta de mare!