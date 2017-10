Întâlnire într-un bar

Ştire online publicată Marţi, 16 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Intră într-un bar, un domn în vârstă, foarte bine îmbrăcat. Barmanul, foarte amabil:- Cu ce vă servesc? Avem bere, votcă, coniac, whisky.Domnul răspunde:- Mulțumesc, eu nu beau. Am băut o dată și nu mi-a plăcut.Barmanul:- Poate doriți să fumați. Avem trabuc, țigări de diferite mărci selecte.- Mulțumesc, dar eu nu fumez. Am fumat o dată și nu mi-a plăcut.- În acest caz, poate doriți să jucați un biliard?- Mulțumesc nu vreau. Am jucat o dată și nu mi-a plăcut. Eu în genere nu frecventez asemenea localuri, dar trebuie să vorbesc cu fiul meu și el a stabilit întâlnirea aici.- Să înțeleg că acesta este unicul dumneavoastră copil?