Întâlnire emoţionantă după gratii

Întâlnire emoționantă după gratii

Ştire online publicată Joi, 12 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Bulă ajunge la pușcărie. Gardianul îl conduce în celulă și îi face cunoștință cu viitori colegi de cameră. Nu mică i-a fost mirarea lui Bulă când a observat că și bunicul său, pe care nu l-a văzut de câțiva ani, era închis în aceeași celulă.- Bună bunicule, de când nu te-am văzut! Ce cauți aici?- Știi tu, măi Bulă, că mie îmi plăcea foarte mult să pescuiesc.- Și ce legătură are pescuitul cu pușcăria?- Eram într-o perioadă mai grea și nu am avut bani să îmi fac permis de pescuit.- Și doar pentru atât te-au băgat aici? Ce pedeapsă ai primit?- Cam 25 ani cu executare…- Cum așa bunicule? Pentru pescuit fără permis nu îți dă așa pedeapsă.- Da, dar eu am folosit dinamită.- Nu îmi vine să cred bunicule, măcar ai prins ceva cu dinamita?- Puțin… patru carași de câte-o jumătate de kilogram, doi crapi de câte un kilogram, și câțiva scafandri mai mici…