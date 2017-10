Înmormântare cu preot pentru 2.000 de euro

Ştire online publicată Luni, 04 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Merge un enoriaș la preotul din sat și îi spune:- Domn’ părinte, știți… mi-a murit câinele și aș vrea o mică înmormântare creștinească, așa după cum se cade.Preotul îi răspunde:- Măi Ioane, eu am avut bunăvoința și te-am ascultat, dar du-te și îngroapă-l undeva. Unde ai mai văzut tu înmormântare la câini, cu popă?Merge Ion acasă și, a doua zi, vine iar:- Domn’ părinte, apoi io m-am gândit că totuși… o mică slujbă acolo, nu se poate?Preotul:- Măi Ioane, du-te unde-i vrea, du-te caută-ți pe cine-i vrea, să ți-l îngroape, du-te la neoprotestanți și nu mă mai bate la cap.Ion se îndreaptă spre ușă supărat și zice:- Apoi, dacă așa stă situația, eu cu nevastă-mea am strâns, cu greu, vreo două mii de euro pentru înmormântarea lui Azorică…Preotul:- Apoi mă, stai așa, despre Azorică-i vorba? No stai așa mă… că Azorică-i câine ortodox, mă!