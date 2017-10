În gară, dar nu la Leordeni!

Luni, 18 Aprilie 2011

-Mergeți cu Rapidul? -Nu, cu soția. -Întrebam dacă mergeți cu rapidul de Bucuresti… -Rapidul e de București? -Eu credeam că e de la Craiova. De la Electroputere… -Sunteți un om glumeț. -Aș, pasiunea mea e sportul. -Glumeț și simpatic. -Eu simpatic? Da’ de unde! Sunt un gestionar la un chioșc de răcoritoare. - Am vrut să spun că aveți haz. -Nu, am o vilă cu etaj și două garaje. -Din ce? -Din piatră și beton. -Întrebam din ce bani? -De-o sută, de douăzeci și cinci… -Aveți un farmec personal, irezistibil. -Și un Opel Record. -Spiritul dumneavoastră debordant mă depășește. Pe dumneavoastră nu? -Deloc! 60 în oraș, 80 pe șosea, rar o iau razna… -Așteptați, cumva, trenul? -Nu. Aștept controlul. -Aveți un fel ciudat de a răspunde. -Parcă răspund eu? Gestiunea o are altcineva în primire. -Cine? -Casiera, nevastă-mea. -Asta-i foarte trist. -Să nu fim pesimiști. Am aflat că tipul pe care îl aștept e un inspector cumsecade. Un fraier, cum s-ar zice… -Nu cred. -De unde știți? -Așa spun cei care mă cunosc…