Împărţirea treburilor casnice, la români

Împărțirea treburilor casnice, la români

Ştire online publicată Miercuri, 07 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

La o reuniune de femei din toată lumea, se ridică nemțoaica și spune:- Eu i-am spus bărbatului meu: „Hans, de mâine, tu gătești!”. Prima zi nu am văzut nimic, a doua, la fel. Abia în a treia zi l-am văzut pe Hans că se duce în bucătărie și pregătește mâncarea, pune masa, eu doar m-am așezat la masă și am mâncat.Celelalte femei, în cor:- Bravooo! Bravooo!Se ridică franțuzoaica și zice:- Eu i-am spus bărbatului meu: „Jean, de mâine, tu speli hainele!”. Prima zi nu am văzut nimic, a doua zi nimic, a treia zi l-am văzut pe Jean cum scotea hainele din mașina de spălat și le întindea la uscat.Celelalte femei, în cor:- Bravooo! Bravooo!Se ridică și românca:- Eu i-am zis bărbatului meu: „Ioane, de mâine, tu îți calci cămășile!“. Prima zi nu am văzut nimic, a doua zi nu am văzut nimic, a treia zi am început să văd puțin cu ochiul stâng…