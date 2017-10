Iarba verde de acasă

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Doi studenți, surprinși că fumau iarbă, sunt aduși în fața judecătorului. Judecătorul:- Măi băieți, e vineri după-amiază, ar fi un deranj pentru mulți să vă trimit acum la zdup. Ne vom întâlni luni, iar dacă-mi demonstrați c-ați depus un cât de mic efort spre îndreptare… vă ofer o șansă.Luni dimineața se prezintă în fața judecă-torului, începe primul:- Domn’ judecător, nu numai c-am renunțat eu, dar am mai și convins încă zece prieteni să renunțe!- Da? Și cum ai făcut?- Simplu. Am luat o coală de hârtie și am desenat un cerc mare-mare, iar după el, un cerculeț mic-mic-mic și le-am zis arătându-le cercul mare-mare: așa arată mintea lor înainte de drog și așa arată după, cam ca cerculețul mic-mic-mic…- Mmda… acceptabil. Ești liber, dar vom fi cu ochii pe tine. Iar tu?- Păi domn’ judecător, eu am convins vreo treizeci de prieteni să renunțe odată cu mine…- Haida-de! Cum așa?- Simplu. Am luat o coală de hârtie și am desenat un cerculeț mic-mic-mic, iar după el, un cerc mare-mare. Și le-am zis, arătându-le cerculețul mic-mic-mic, că așa arată partea lor dorsală înainte de a intra la zdup…