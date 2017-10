IAŞII ÎN CARNAVAL

IAȘII ÎN CARNAVAL

Ştire online publicată Luni, 24 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Și a fost a IV-a ediție a cvasimilitărescului festival „Iașii în carnaval”... Am plecat din Constanța patru cuci năuci, Leonte Năstase (nu patru case, ci cu două clase peste mulți alți graficieni), Petru Brumă (iată, a căzut Brumă peste Ieși), Ionuț-Daniel Țucă (rar procuror cu umor) și io, Ananie Gagniuc (amiral la festival-carnaval, în aval, pe Bahlui). Acolo, la Cercul Militar, amfitrion Benone Tiron, iar secund, (un pic mai scund) Constantin Fărtăiș (fără șpriț pe furiș, a doua zi de festival... sexagenar! La mulți ani!). Nu relatez prea multe, a fost veselie, cântec și umor, vestimentație de epocă, decor, plină sală, gală, pentru constănțeni... mare fală: patru cuci invitați (mai sus înșirați) și, la creație, doi premiați. De fapt, două: Luminița Scarlat - premiul I și Ana Ruse - premiul II. Președintele C.U.C.-ului (Clubul Umoriștilor Constănțeni) Norea Dan are cu ce se lăuda! Leonte Năstase a vernisat a sa expoziție de artă, grafică și caricatură, cucii - toți - cu recitaluri de aleasă literatură. A fost bucurie și voie bună nebună pentru ieșeni. Cinste organizatorilor! Acest festival a fost, per total, un real succes!