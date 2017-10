- Şi tăietoarea de castraveţi?

Și tăietoarea de castraveți…?

Ştire online publicată Miercuri, 08 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Un tip care lucra la o fabrică de conserve, se plânge psihiatrului:- De trei săptămâni sunt obsedat să-mi bag scula în tăietoarea de castraveți. Am visat asta noapte de noapte, apoi nu mai puteam dormi. La fabrică nu mă mai puteam concentra la nimic altceva. Mă gândeam mereu la același lucru. Ieri am făcut-o!..- Dumnezeule,… gâfâie îngrozit psihiatrul și ce s-a întâmplat?- Am fost concediat.- Și tăietoarea de castraveți?- A fost concediată și ea…