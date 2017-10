Şi s-au împlinit şase luni…

Și s-au împlinit șase luni…

Ştire online publicată Luni, 30 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un tânăr stătea la crâșmă amețit de la băutură, supărat și cătrănit din cale afară.Barmanul se tot uita la el neștiind ce se întâmplă cu omul. Când îl văzu că izbucnește în plâns nu mai răbdă și îl abordează:- Nu te supăra pe mine, dar spune-mi și mie de ce suferi atât de tare.- Of, dacă ai ști ce necazuri mari mă încearcă, spuse tânărul oftând.- Ce necazuri?- Hai să o iau de la început... Acum un an s-a stins scumpa mea bunică care mi-a lăsat moștenire un apartament.- Vai ce greu trebuie să vă fie. Sincere condoleanțe...- Stați că povestea nu se termină aici. Acum nouă luni s-a dus după ea și dragul meu unchi, care mi-a lăsat moștenire un cont de 200.000 euro.- Nu se poate...- Și cel mai dureros este că acum șase luni s-a stins și tata, de la care am moștenit casa și 100 ha de teren.- O, domnule, cât de dureros este să îi pierzi pe cei dragi și mai ales părinții. Trei oameni atât de apropiați în doar un an. Acum înțeleg de ce sunteți atât de supărat.- Du-te, domnule, că nu ai înțeles nimic! Nu înțelegi că de șase luni nu mi-a mai lăsat nimeni nimic?