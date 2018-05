Şi ciobanul poate fi un mic filosof

Și ciobanul poate fi un mic filosof

Ştire online publicată Miercuri, 09 Mai 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Ion și Gheo cu oile la păscut. Stau ei vreo șase ore fără să zică nici unul dintre ei ceva. La un moment dat Ion zice:- Mă Gheo, tu nu te plictisești?- Ba da, mă Ioane.- Păi, hai să zicem ceva.- Păi, ce să zicem?- Hai să zicem ghicitori.- No bine, mă, zi tu primu’.- Mă Gheo, ce e mic, negru și îmbârligat?- Mă Ioane, d’apăi îi mic mic?- Mic doară.- Micuț, micuț de tot?- Micuț, micuț de tot, no.- Micuț, micuț de nici nu-l vezi?- Micuț, micuț de nici nu pre îl vezi.- Tulai Doamne, doară no fi acidul dezoxiribonucleic, mă?