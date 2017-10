Şi bărbaţii plâng câteodată

Și bărbații plâng câteodată

În sala de judecată, judecătorul se adresează pe un ton calm condamnatului:- Și ia spune sincer, nu ai simțit nimic atunci când ți-ai tăiat soția în bucăți și ai pus-o la gătit ?- Domnule judecător, vă spun cu toată sinceritatea, la un moment dat nu am mai rezistat și chiar am început să plâng.- Ah, și când s-a întâmplat lucrul acesta?- Păi chiar când am început să tai ceapa!