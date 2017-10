Şi atunci, a început cearta… (II)

Și atunci, a început cearta… (II)

1. Nevastă-mea stătea lângă mine pe canapea, în timp ce eu butonam telecomanda. M-a întrebat: „Ce mai e pe televizor?”. I-am răspuns: „Praf”......și atunci, a început cearta!2. Nevastă-mea tot încerca să-mi sugereze ce-și dorește pentru următoarea aniversare. Mi-a spus: „Vreau ceva strălucitor, ce ajunge de la 0 la 100 în trei secunde”. I-am dăruit un cântar......și atunci, a început cearta!3. Când am ajuns aseară acasă, nevastă-mea mi-a cerut să o duc într-un loc scump. Am dus-o la o benzinărie......și atunci, a început cearta!4. Când m-am pensionat, m-am dus la Oficiul de Asistență Socială să mă înregistrez. Tipa din spatele biroului mi-a cerut buletinul, să-mi verifice vârsta. Îl uitasem acasă. I-am cerut scuze, i-am spus că mă duc acasă să-l iau și mă întorc. A fost foarte drăguță: „Nu vă mai deranjați, descheiați-vă la cămașă“. Părul cărunt de pe pieptul meu a convins-o și mi-a înregistrat solicitarea. Încântat de solicitudinea ei, când am ajuns acasă i-am povestit nevesti-mii. Ea a spus: „Trebuia să-ți scoți și pantalonii, poate primeai și ajutor pentru dizabilități”......și atunci, a început cearta!