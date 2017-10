Şi-a donat părul femeilor bolnave de cancer

Și-a donat părul femeilor bolnave de cancer

Ştire online publicată Vineri, 02 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Actrița Hillary Swank, laureată de două ori a Premiilor Oscar, s-a implicat trup și suflet campaniei inițiate de realizatoarea de televiziune Oprah Winfrey pentru sprijinirea femeilor bolnave de cancer. Hillary a acceptat chiar să-și doneze părul pentru realizarea de peruci, iar stilistul de ocazie a fost chiar Oprah în cadrul show-ului său de televiziune. Swank le-a încurajat și pe alte femei să vină în sprijinul celor care fac chimioterapie și au nevoie de perucă. „În ultimele șase luni am avut mare grijă de părul meu. Am luat vitamine și am făcut tratamente ca să crească lung și frumos. Nu îmi pare rău deloc pentru că știu că voi ajuta o femeie care are nevoie", a declarat vedeta din „Million Dollar Baby". La rândul său, Oprah a ținut să precizeze cât de mult înseamnă acest gest pentru toate femeile bolnave de cancer și a anunțat că va continua această campanie.