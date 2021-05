HOROSCOPUL ZILEI. Ce prezic astrele

Berbec: Fără prea multe bătăi de cap, faci multe concesii când vine vorba despre un membru mai în vârstă din familie, însă şi răbdarea ta are o limită. Înfuriat peste măsură, ajungi să spui ceea ce nu ar trebui.Taur: Treci printr-un moment dificil. Familia are nevoie de sprijin moral şi tu nu prea te pricepi astăzi la astfel de lucruri. Nu e de mirare că în ultima vreme te cam ocolesc toţi cei care au probleme, pentru că le adânceşti grijile.Gemeni: Tu pui mare accent pe sentimente şi de aceea nu înţelegi reacţia persoanei iubite în momentul în care constată că vă lipsesc multe lucruri materiale.Rac: Stai departe de agitaţia prietenilor şi preferi o zi de linişte în care să te concentrezi pe tot ce înseamnă introspecţie. Din când în când, familia îţi mai tulbură liniştea cu probleme legate de locuinţă, dar per total nimic serios.Leu: Treci printr-un moment destul de greu şi cauţi sfaturi la cei mai în vârstă. Primeşti sfaturi din toate părţile şi rămâne la latitudinea ta să alegi ce crezi că ar fi bine pentru tine.Fecioară: Ai senzaţia că numai tu mergi pe un drum greşit, în timp ce prietenii şi-au găsit propriul drum şi chiar o duc foarte bine. Mai bine ai încerca să te adaptezi situaţiei pe care tu însuţi ai creat-o.Balanţă: Stai în umbră şi îi observi pe cei din jur pentru a vedea dacă nu cumva ai putea învăţa câte ceva de la ei. Totuşi, caută o reţetă a succesului doar a ta care să funcţioneze indiferent de situaţie.Scorpion: Regreţi acum unele decizii din trecut şi îţi imaginezi cum ar fi fost dacă ai fi luat decizia potrivită. Din păcate, trecutul nu îl mai poţi întoarce şi tocmai de aceea este bine să treci peste.Săgetător: Eşti la începutul unui drum important şi pentru că nu ai încredere în forţele tale, vezi în jur doar obstacole. Unii îţi laudă ideile şi te invidiază pe ascuns, deşi tu simţi că eşti urmărit din toate direcţiile.Capricorn: Treci prin nişte momente grele la locul de muncă, pentru că eşti acuzat de nişte lucruri pe care nu le-ai făcut. Eşti luat prin sur-prindere şi nu ştii ce să spui în faţa vorbelor superiorilor.Vărsător: Astăzi, este necesar să asculţi ceea ce au alţii de spus, pentru că inteligenţa colectivă te va ajuta să vezi lucrurile într-o altă lumină. Soluţiile apar ca din senin.Peşti: Ai senzaţia că orice spui astăzi este înţeles greşit şi nu eşti departe de adevăr. Te fereşti să mai deschizi gura. Nu este o idee bună, mai ales dacă sfaturile tale sunt soluţia salvatoare pentru cineva care chiar are nevoie.