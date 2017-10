Horoscopul marinarilor

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Berbec: Ancorează-te bine de tot în realitate, căci după multele luni petrecute departe de casă se anunță o perioadă intensă din toate punctele de vedere. Nu agita și mai mult apele când vine vorba de partenera de viață, ci din contră, așteaptă să treacă furtuna și abia apoi aventurează-te în larg să faci reproșuri și să îți arăți nemulțumirile.Taur: Se apropie un uragan puternic în relația cu ființa iubită, în condițiie în care a cam bătut vântul în ultima perioadă la capitolul complimente. E drept că distanța este motivul principal, dar tandrețea se simte chiar și peste mări și țări. O vorbă dulce va goni mereu norii negri din calea voastră.Gemeni: Virează 10 grade spre sud, căci începi să te îndrepți spre o destinație unde nu vrei să ajungi. Fie că este vorba de un moment de rătăcire, fie că se întâmplă o schimbare de planuri, tu trebuie să ajungi negreșit în același loc. Există totuși acel far în viața ta care te aduce mereu cu picioarele pe pământ.Rac: Deciziile pe care le iei astăzi sunt mai ceva ca un vapor scufundat. Nu numai că îți vei face rău ție, dar vor suferi și cei din jur. Așadar, mai bine faci ce trebuie, fără să ancorezi în porturi despre care nu cunoști foarte multe. Iubirea ca acasă nu se găsește nicăieri, așadar nu da cu piciorul.Leu: O aștepți de foarte mult timp, căci ea te energizează, îți dă chef de viață și îți alină toate dorurile posibile. Te ajută să te distrezi cât vrei și îți îndeplinește toate dorințele. Plus că soția chiar nu are nimic de obiectat împotriva ei. Vorbim despre viitoarea ta vacanță, pe care o vei întâlni în curând.Fecioară: Un vas de salvare se întrezărește de la mare distanță. Cineva te va ajuta să treci cu bine peste o perioadă mai puțin plăcută, în care conversațiile cu parterul de viață te răscolesc și îți trezesc doruri nemărginite. În cazul tău, viața departe de uscat te face să fii tot mai îndrăgostit.Balanță: Aruncă parâma, leagul vasul și distrează-te. E momentul tău binemeritat după un an de muncă asiduă. Ai mare grijă să nu cheltuiești toți banii, căci tentațiile sunt precum rechinii: te mănâncă de viu dacă nu te ferești de ele!Scorpion: O coliziune puternică între părerile tale și cele ale unui prieten se lasă cu pagube imense. Vă veți supăra unul pe celălalt, motiv pentru care veți adopta metoda tăcerii. Soluția nu este bună, căci agită toate apele pe o distanță de sute de kilometri. Așadar, împăcarea!Săgetător: Te afli la cârma propriei vieți, motiv pentru care deciziile pe care le iei îți aparțin în totalitate. Nu trebuie să te lași dus de val, căci tu cunoști atât destinația cât și pericolele care apar pe drum. Fii calm, și acționează cum știi tu mai bine. Până acum ai făcut doar impresii bune.Capricorn: O mare liniștită nu a făcut niciodată un marinar iscusit. De aceea, sfatul nostru pentru tine este să nu te mai temi de provocările vieții, ci să le iei ca atare, căci ele te fac puternic. Fii un exemplu pentru copiii tăi, căci pentru ei tu ești modelul suprem în viață.Vărsător: Viața ta fără iubire este precum marea pe timp de furtună. Te simți un om norocos căci familia este motivația ta în tot ce faci. Ai mare grijă să menții comunicarea la fel de vie ca până acum, și totul va merge ca pe apă.Pești: Corabia cu prea mulți marinari se scufundă, spune o vorbă din popor. Așadar, nu insista să ai mai mulți prieteni decât poți duce, pentru că îți vei îngreuna deplasarea spre visul tău. Triază oamenii fără regrete și păstrează-i doar pe cei care te ajută să vezi soarele străluncind în fiecare zi.