Horoscopul dragostei pe 2011

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Cu un Neptun romantic în schimbare și un Soare puternic în semnul dragostei, lucrurile se anunță foarte interesante în iubire în 2011… Mulți avem întrebări despre ce ne așteaptă pe plan personal în noul an. Oare mă mărit anul acesta sau mă despart de iubitul meu? Îmi voi găsi și eu sufletul pereche? Este dragostea scrisă în stele sau într-un număr de telefon mâzgălit pe un pachet de țigări? Să vedem ce spun astrele… Berbec Relațiile deja existente par să treacă printr-un an plin de teste și nu tocmai favorabil pentru dragoste. Dar nu vă panicați, nu înseamnă sfârșitul. Sunt doar încercări care vă vor face să vă iubiți și mai mult partenerul. Dacă sunteți în căutarea unui partener sunt șanse mari să dați peste el sau ea. Ce spune un Berbec după ce a făcut dragoste? O mai facem odată? Taur Deși apar și unele probleme, 2011 este o șansă pentru Tauri și jumătatea lor să realizeze cât de mult sunt făcuți unul cu celălalt. Și pentru cei cuplați, dar și pentru cei singuri, Pluto îmbunătățește calitatea „aerobicului” din dormitor, așa că dați-i drumul și ardeți niște calorii. Ce spune un Taur după ce a făcut dragoste? Comandăm pizza sau mâncare chinezească? Gemeni Gemenii au avut un an greu. Iar în 2011 viața sa relațională va avea o alură dinamică, incitantă, punctată de surprize și provocări. Gemenii singuri se răzgândesc repede și acest lucru îi poate împiedica să își găsească un partener. Ce spune un Geamăn după ce face dra-goste? Stai așa, stai să scriu ceva pe Twitter. Rac Anul începe în trombă, cu întâmplări neobișnuite și semnificative. În general însă va fi plin de seducție, tandrețe, dar și pasiune și senzualitate. Așa că dați-i bice, căutați-vă un partener! Ce spune un Rac după ce face dragoste? O singură domnișoară de onoare sau două? Leu Dragostea și/sau mariajul ocupă un loc important în viața Leilor în 2011. O idilă pa-sională, cu dezordinea și zgomotele care o însoțesc, ar putea să apară accidental, dar nu caracterizează fondul tendințelor relaționale. Ce spune un leu după ce face dragoste? Cât de bun am fost? Fecioară Dacă Fecioarele au avut parte de o viață sentimentală agitată, este bine să afle că în sfârșit se pot liniști. Rămâne însă de actualitate o mare provocare: sexul! Un domeniu care se cere explorat până la cele mai fine și secrete mecanisme, o zonă în care mai sunt multe de descoperit. Ce spune o Fecioară după ce face dragoste? Nu spune nimic. Doar își completează lista de cuceriri. Balanță O viață sentimentală activă, intensă și plină de peripeții sau o serie de schimbări le așteaptă pe Balanțe. Cu siguranță nu se vor plictisi. Ce spune o Balanță după ce face dragoste? Ți-a plăcut, dacă ți-a plăcut și ție mi-a plăcut și mie, ți-a plăcut? Scorpion Pasiune și promisiuni se anunță în 2011 pentru Scorpioni. Vor fi ingenioși atunci când va trebui să își surprindă partenerul dar și atunci când vor trebui să-și caute unul. Ce spune un Scorpion după ce face dra-goste? Să te dezleg sau o luăm de la capăt? Săgetător Săgetătorii iubesc aventura și sexul, iar 2011 le oferă posibilitatea să se delecteze cu aceste încântătoare preocupări! Indiferent dacă sunt într-o relație sau nu. Cu Jupiter și Uranus în casa erosului și adrenalinei, sunt șanse maxime să se îndrăgostească nebunește. Ce spune un Săgetător după ce face dragoste? Nu e nevoie să mă suni tu, te sun eu. Pe bune! Capricorn Prin viața sentimentală a Capricornilor trece un fior electrizant, însă destul de subtil. Totul se situează mai degrabă la nivel de intenție, decât de faptă. În cele din urmă se pot petrece evoluții spectaculoase: pasiune, aventură, amor senzual. Ce spune un Capricorn după ce face dragoste? Ai business card? Vărsător Anul 2011 nu aduce modificări radicale în viața sentimentală a Vărsătorilor. Este un an obișnuit, cu perioadele lui mai bune sau mai rele. Totuși, se simte o creștere a elanului sexual, însă interesul erotic se focalizează intens asupra relației de cuplu. Ce spune un Vărsător după ce face dragoste? O facem din nou, dar fără haine pe noi? Pești Nu prea au elan Peștii, dar prin martie 2011 apare o regenerare a instinctului sexual. Așa este stimulată și pornirea de a cuceri, însă într-un registru mai romantic. Spre sfârșitul anului, totuși, apar unele riscuri de conflicte. Ce spune un Pește după ce face dragoste? Cum spuneai că te cheamă?