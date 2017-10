HOROSCOPUL DRAGOSTEI 2012

Ştire online publicată Vineri, 06 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

BERBEC - 2012 pare să fie pentru Berbec anul în care va fi atins de săgeata lui Cupidon. Va trebui să renunți la timiditate pentru a îți găsi pere-chea până la sfârșitul anului.Taur - Previziunile astro-logice sugerează un an greu în dragoste. Va fi nevoie să faci eforturi pentru a-ți păstra ar-monia în cuplu, mai ales compro-misuri la muncă.Gemeni - Pentru nativii în Gemeni, dragostea și relațiile amoroase reprezintă o parte importantă din viață. Sunteți din naștere atrăgători și predispuși spre iubire așa că nu va dura mult până să îți găsești un partener.Rac - Se anunță un an incitant pentru Raci. Cine era dornic de dragoste și de atmosferă romantică, va fi răsfățat. Vei cunoaște parteneri noi, iar re-lațiile vor fi alimentate de încrederea și de energia ta.Leu - Pentru Lei, în dra-goste, lucrurile vor merge conform planului. Entuziasmului și hotărârii tale nu le poate sta nimic în cale, iar în capul listei de priorități este găsirea iubirii adevărate. Vei avea parte mai mult de succes decât de înfrângeri.Fecioară - Fecioarele debordează de pasiune și de energie în 2012, iar asta le va aduce mulți pretendenți. Stelele îți rezervă multe răsturnări de situa-ție așa că viața ta amoroasă va fi distractivă și aventuroasă.Balanță - Pe Balanțe farmecul personal le va ajuta în dragoste mai mult ca niciodată în anul 2012. Dar faptul că oamenii din jur se îndrăgostesc de tine nu e neapărat de bine.Scorpion - Scorpionii au chef de dragoste în 2012, dar asta s-ar putea să le aducă mai multă suferință. Pentru că îți dorești atât de mult o relație, s-ar putea să îți compromiți orice șansă de reușită din cauza com-portamentului excesiv de posesiv.Săgetător - Toate merg bine în dragoste pentru Săgetători în 2012. S-ar putea să stârnești o iubire la prima vedere. Lecția de anul acesta este că dragostea are nevoie de timp ca să crească, să se dezvolte.Capricorn - Pentru că tânjesc mereu după securitate, Capricornii își fac mereu griji pentru relațiile lor amoroase. Dragostea li se va părea mai compli-cată și mai derutantă ca niciodată.Vărsător - Pentru Vărsători 2012 nu va fi cel mai bun an când vine vorba de familie și de relații. Există șansa să te reîntâlnești cu un fost iubit și să vă dați seama că există anumite sentimente neconsumate.Pești - Nativilor în Pești le va fi greu să facă diferența între dragoste și simpatie așa că 2012 aduce confuzii serioase. Îți va fi greu să te recunoști anul acesta, comportamentul tău sentimental se va schimba profund.